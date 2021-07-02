США призывают Китай принять меры по снижению ядерных рисков
- Reuters
«Будет справедливо сказать, что эти данные, а также другие события указывают на то, что ядерный арсенал Китая будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем ранее предполагалось», — сообщил в ходе брифинга Прайс, подчеркнув важность принятия практических мер по снижению ядерных рисков.
Он также сообщил, что США призывают Пекин взаимодействовать по практическим мерам для снижения рисков гонки вооружений и деэскалации напряжённости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.