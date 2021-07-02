США призывают Китай принять меры по снижению ядерных рисков

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Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон обеспокоен информацией о наращивании в КНР ядерной программы и рекомендует принять меры для сокращения рисков.
США призывают Китай принять меры по снижению ядерных рисков
  • Reuters

«Будет справедливо сказать, что эти данные, а также другие события указывают на то, что ядерный арсенал Китая будет расти быстрее и на более высоком уровне, чем ранее предполагалось», — сообщил в ходе брифинга Прайс, подчеркнув важность принятия практических мер по снижению ядерных рисков.

Он также сообщил, что США призывают Пекин взаимодействовать по практическим мерам для снижения рисков гонки вооружений и деэскалации напряжённости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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