Террористы совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 41 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксирован 41 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (в том числе по данным сирийской стороны — 31 обстрел). В провинции Идлиб зарегистрировано 15 обстрелов, в провинции Латакия — 16 обстрелов, в провинции Алеппо — семь обстрелов, в провинции Хама — три обстрела», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.