Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ осудил теракты в Афганистане
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Об этом сообщают «Дни.ру».
«Совет призывает все афганские этнические группы и политические силы к созданию благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства», — говорится в заявлении ПА ОДКБ.
Законодатели также призвали международное сообщество наращивать гуманитарное содействие Афганистану.
Заседание прошло в Душанбе. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Таджикистан граничит с Афганистаном на протяжении 1,4 тыс. км.
«Если данное заявление не принять или отложить, завтра беженцы хлынут потоком, а мы будем с вами как те страусы — голову в песок. Нельзя в этой ситуации промолчать», — сказал Володин.
Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию в Афганистане.