Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ осудил теракты в Афганистане

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ на заседании в четверг, 1 июля, осудил теракты в Афганистане.

Об этом сообщают «Дни.ру».

«Совет призывает все афганские этнические группы и политические силы к созданию благоприятных условий для продвижения мирного процесса и становления Афганистана в качестве независимого и нейтрального государства», — говорится в заявлении ПА ОДКБ.

Законодатели также призвали международное сообщество наращивать гуманитарное содействие Афганистану.

Заседание прошло в Душанбе. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, Таджикистан граничит с Афганистаном на протяжении 1,4 тыс. км.

«Если данное заявление не принять или отложить, завтра беженцы хлынут потоком, а мы будем с вами как те страусы — голову в песок. Нельзя в этой ситуации промолчать», — сказал Володин.

Ранее в МИД России прокомментировали ситуацию в Афганистане.