В МИД России прокомментировали ситуацию в Афганистане

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Выводы о захвате боевиками радикального движения «Талибан»* большей части Афганистана преждевременны: талибы контролируют многие уезды, но не центры провинций. Об этом заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
В МИД России прокомментировали ситуацию в Афганистане
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Как передаёт РИА Новости, Кабулов отметил, что некоторые территории афганская армия покидает самостоятельно: подразделения занимают административные центры и бросают все посты и уезды.

«Начнём с того, что да, талибы под контроль берут уезды, но большинство этих уездов они берут не силой, а оттуда уходят, просто сбегают афганские военнослужащие», — утверждает Кабулов.

Представитель МИД России также отметил, что в контексте ситуации речь идёт о 50 или 60 уездах, а потому выводы о взятии под контроль талибами всей территории страны преждевременны.

«В Афганистане около 300 уездов, если на то пошло. Поэтому да, боевой сезон идёт, я ещё весной говорил, что он будет «по расписанию». Но если бы талибы взяли хотя бы один-два центра провинций за это время, можно было бы делать выводы. Они ни один не взяли. Что говорит о том, что у них тоже возможности ограниченны», — заключил собеседник агентства.

Российский посол Дмитрий Жирнов ранее заявил, что за время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики «серьёзно перекроилась». Посол также отметил, что нынешняя ситуация отличается от прошлых лет тем, что правительственная армия стала сдавать позиции по мере вывода западных войск и сокращения поддержки ВВС США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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