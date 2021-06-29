В МИД России прокомментировали ситуацию в Афганистане

Выводы о захвате боевиками радикального движения «Талибан»* большей части Афганистана преждевременны: талибы контролируют многие уезды, но не центры провинций. Об этом заявил спецпредставитель президента России, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Как передаёт РИА Новости, Кабулов отметил, что некоторые территории афганская армия покидает самостоятельно: подразделения занимают административные центры и бросают все посты и уезды.

«Начнём с того, что да, талибы под контроль берут уезды, но большинство этих уездов они берут не силой, а оттуда уходят, просто сбегают афганские военнослужащие», — утверждает Кабулов.

Представитель МИД России также отметил, что в контексте ситуации речь идёт о 50 или 60 уездах, а потому выводы о взятии под контроль талибами всей территории страны преждевременны.

«В Афганистане около 300 уездов, если на то пошло. Поэтому да, боевой сезон идёт, я ещё весной говорил, что он будет «по расписанию». Но если бы талибы взяли хотя бы один-два центра провинций за это время, можно было бы делать выводы. Они ни один не взяли. Что говорит о том, что у них тоже возможности ограниченны», — заключил собеседник агентства.

Российский посол Дмитрий Жирнов ранее заявил, что за время вывода военных США и НАТО из Афганистана военно-политическая карта республики «серьёзно перекроилась». Посол также отметил, что нынешняя ситуация отличается от прошлых лет тем, что правительственная армия стала сдавать позиции по мере вывода западных войск и сокращения поддержки ВВС США.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.