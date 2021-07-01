Володин и Рахмон обсудили развитие отношений России и Таджикистана
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
Володин и Рахмон обсудили развитие отношений двух стран. Как подчеркнул спикер Госдумы, парламенты России и Таджикистана делают многое для законодательного обеспечения принятых главами государств решений.
Также была затронута роль Организации Договора о коллективной безопасности и Парламентской ассамблеи ОДКБ в решении вопросов безопасности стран-участниц.
Кроме того, Володин провёл встречу с главой парламента Таджикистана Рустами Эмомали. Они также обсудили тему двустороннего сотрудничества и развития отношений.
Ранее сообщалось, что Володин и спикер альтинга Исландии Стейнгримур Йоханн Сигфуссон обсудили межпарламентское сотрудничество.