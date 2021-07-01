Володин и Рахмон обсудили развитие отношений России и Таджикистана

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который находится с рабочим визитом в Душанбе, встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Володин и Рахмон обсудили развитие отношений России и Таджикистана
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

Володин и Рахмон обсудили развитие отношений двух стран. Как подчеркнул спикер Госдумы, парламенты России и Таджикистана делают многое для законодательного обеспечения принятых главами государств решений.

Также была затронута роль Организации Договора о коллективной безопасности и Парламентской ассамблеи ОДКБ в решении вопросов безопасности стран-участниц.

Кроме того, Володин провёл встречу с главой парламента Таджикистана Рустами Эмомали. Они также обсудили тему двустороннего сотрудничества и развития отношений.

Ранее сообщалось, что Володин и спикер альтинга Исландии Стейнгримур Йоханн Сигфуссон обсудили межпарламентское сотрудничество.

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