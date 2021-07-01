В ФРГ спрогнозировали быстрое распространение индийского штамма COVID-19 в стране

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Индийский штамм «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19 уже в текущем месяце может стать доминирующим вариантом на территории Германии, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.
В ФРГ спрогнозировали быстрое распространение индийского штамма COVID-19 в стране
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает ТАСС. 

«Дельта» скоро станет доминирующим вариантом. Я думаю, что уже в июле его доля будет около 70—80%. Главное, в каких условиях мы будем к тому моменту», — сказал он.

Индийский штамм коронавируса составляет около 35% от всех выявленных случаев коронавируса в Германии за последнюю неделю.

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер поделился опасениями о возможном увеличении числа случаев COVID-19 из-за быстрого распространения штамма «дельта». 

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