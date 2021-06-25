В ФРГ заявили о возможности роста заболеваемости COVID-19 из-за штамма «дельта»

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Глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии вновь может увеличиться из-за быстрого распространения штамма «дельта».
В ФРГ заявили о возможности роста заболеваемости COVID-19 из-за штамма «дельта»
  • Reuters

«Штамм «дельта» распространяется ещё быстрее, особенно среди непривитого населения. Поэтому мы должны ожидать, что число случаев в будущем снова возрастёт», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в настоящее время на вариант «дельта» уже приходится 15% случаев инфицирования, однако в действительности показатели могут быть даже выше.

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