В ФРГ заявили о возможности роста заболеваемости COVID-19 из-за штамма «дельта»
- Reuters
«Штамм «дельта» распространяется ещё быстрее, особенно среди непривитого населения. Поэтому мы должны ожидать, что число случаев в будущем снова возрастёт», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что в настоящее время на вариант «дельта» уже приходится 15% случаев инфицирования, однако в действительности показатели могут быть даже выше.
Ранее в ВОЗ рассказали о заразности штамма «дельта».
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