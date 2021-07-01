Шаманов: Россия поможет Таджикистану при нарастании террористической угрозы

В рамках обязательств по ОДКБ Россия готова оказать необходимую помощь Таджикистану в случае усиления террористических угроз со стороны Афганистана по мере вывода оттуда военного контингента Соединённых Штатов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану. Мы его, естественно, в одиночку не оставим», — приводит его слова ТАСС.

Шаманов отметил, что комитет Госдумы по обороне проводит системные мероприятия по оценке ситуации.

«Мы предупреждали переброски части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге», — подчеркнул он.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что боевики ИГ* продолжают попытки создать на севере Афганистана плацдарм для экспансии в Центральную Азию.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.