Си Цзиньпин рассказал о планах развития войск КНР

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что войска КНР должны достичь мирового класса для защиты национальных интересов страны.
Си Цзиньпин рассказал о планах развития войск КНР
  • globallookpress.com

«НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — RT) должна стать вооружёнными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны», — приводит ТАСС его слова на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК).

Китайский лидер отметил, что страна намерена перенимать позитивный опыт других государств, однако выступает против «заносчивых поучений» в свой адрес.

Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, выступая по видеосвязи, сообщил, что Китай призывает как можно скорее начать переговоры по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе.

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