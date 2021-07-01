Си Цзиньпин рассказал о планах развития войск КНР
- globallookpress.com
«НОАК (Народно-освободительная армия Китая. — RT) должна стать вооружёнными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны», — приводит ТАСС его слова на торжественной церемонии в честь 100-летия Коммунистической партии Китая (КПК).
Китайский лидер отметил, что страна намерена перенимать позитивный опыт других государств, однако выступает против «заносчивых поучений» в свой адрес.
Ранее министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, выступая по видеосвязи, сообщил, что Китай призывает как можно скорее начать переговоры по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе.