Министры обороны ФРГ и США согласились противостоять влиянию конкурентов
- Reuters
«Лидеры согласились, что надо продолжать тесное сотрудничество между США и Германией и укреплять альянс НАТО, завершить упорядоченный вывод войск из Афганистана, поддерживать мировой порядок, основанный на правилах, и противостоять пагубному влиянию стратегических конкурентов», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.
Отмечается, что министры обороны также затронули тему влияния изменений климата на безопасность и военную готовность.
Ранее Остин провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем афганского Высшего совета по нацпримирению Абдуллой Абдуллой.