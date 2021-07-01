Министры обороны ФРГ и США согласились противостоять влиянию конкурентов

Короткая ссылка
Министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Аннегрет Крамп‑Карренбауэр согласились на переговорах развивать двустороннее сотрудничество, укреплять альянс НАТО и противостоять «пагубному влиянию конкурентов».
Министры обороны ФРГ и США согласились противостоять влиянию конкурентов
  • Reuters

«Лидеры согласились, что надо продолжать тесное сотрудничество между США и Германией и укреплять альянс НАТО, завершить упорядоченный вывод войск из Афганистана, поддерживать мировой порядок, основанный на правилах, и противостоять пагубному влиянию стратегических конкурентов», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отмечается, что министры обороны также затронули тему влияния изменений климата на безопасность и военную готовность.

Ранее Остин провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем афганского Высшего совета по нацпримирению Абдуллой Абдуллой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить