Министры обороны ФРГ и США согласились противостоять влиянию конкурентов

Министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Аннегрет Крамп‑Карренбауэр согласились на переговорах развивать двустороннее сотрудничество, укреплять альянс НАТО и противостоять «пагубному влиянию конкурентов».

«Лидеры согласились, что надо продолжать тесное сотрудничество между США и Германией и укреплять альянс НАТО, завершить упорядоченный вывод войск из Афганистана, поддерживать мировой порядок, основанный на правилах, и противостоять пагубному влиянию стратегических конкурентов», — говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Отмечается, что министры обороны также затронули тему влияния изменений климата на безопасность и военную готовность.

Ранее Остин провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем афганского Высшего совета по нацпримирению Абдуллой Абдуллой.