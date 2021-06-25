Глава Пентагона встретился с лидером Афганистана в Вашингтоне

Министр обороны США Ллойд Остин провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем афганского Высшего совета по нацпримирению Абдуллой Абдуллой.

Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.

Глава Пентагона подтвердил приверженность Соединённых Штатов прочным американо-афганским отношениям в сфере обороны и подчеркнул, что Вашингтон активно инвестирует в безопасность Афганистана.

«Обе стороны подтвердили важность обеспечения того, чтобы Афганистан никогда больше не служил убежищем для террористов, угрожающих афганскому народу, Соединённым Штатам или нашим союзникам», — говорится в сообщении Минобороны США.

Как стало известно накануне, американские военные нанесли удары с помощью дронов по позициям «Талибана»* на севере страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.