Глава Пентагона встретился с лидером Афганистана в Вашингтоне

Короткая ссылка
Министр обороны США Ллойд Остин провёл переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем афганского Высшего совета по нацпримирению Абдуллой Абдуллой.
Глава Пентагона встретился с лидером Афганистана в Вашингтоне
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте американского оборонного ведомства.

Глава Пентагона подтвердил приверженность Соединённых Штатов прочным американо-афганским отношениям в сфере обороны и подчеркнул, что Вашингтон активно инвестирует в безопасность Афганистана. 

«Обе стороны подтвердили важность обеспечения того, чтобы Афганистан никогда больше не служил убежищем для террористов, угрожающих афганскому народу, Соединённым Штатам или нашим союзникам», — говорится в сообщении Минобороны США.

Как стало известно накануне, американские военные нанесли удары с помощью дронов по позициям «Талибана»* на севере страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить