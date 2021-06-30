МИД ФРГ сообщил о требовании Белоруссии прекратить деятельность Гёте-Института
- РИА Новости
«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменов в Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.
Подчёркивается, что этот шаг «приведёт к дальнейшей международной изоляции Белоруссии».
В МИД ФРГ отметили, что «пострадавшими от этого решения станут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности».
Ранее сообщалось, что Белоруссия приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.