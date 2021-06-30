МИД ФРГ сообщил о требовании Белоруссии прекратить деятельность Гёте-Института

Власти Белоруссии требуют прекращения деятельности в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов. Об этом проинформировали в МИД ФРГ.

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменов в Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.

Подчёркивается, что этот шаг «приведёт к дальнейшей международной изоляции Белоруссии».

В МИД ФРГ отметили, что «пострадавшими от этого решения станут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности».

Ранее сообщалось, что Белоруссия приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.