МИД ФРГ сообщил о требовании Белоруссии прекратить деятельность Гёте-Института

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Власти Белоруссии требуют прекращения деятельности в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов. Об этом проинформировали в МИД ФРГ.
МИД ФРГ сообщил о требовании Белоруссии прекратить деятельность Гёте-Института
  • РИА Новости

«Мы сожалеем о решении белорусской стороны, которая требует прекращения деятельности Гёте-Института и Германской службы академических обменов в Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение.

Подчёркивается, что этот шаг «приведёт к дальнейшей международной изоляции Белоруссии».

В МИД ФРГ отметили, что «пострадавшими от этого решения станут белорусские граждане, которые будут лишены возможностей общественной и культурной деятельности».

Ранее сообщалось, что Белоруссия приостанавливает своё участие в инициативе ЕС «Восточное партнёрство» и начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС.

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