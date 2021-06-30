Макрон: пандемия коронавируса усилила неравенство в мире

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пандемия коронавируса усилила неравенство в мире.
Макрон: пандемия коронавируса усилила неравенство в мире
  • Reuters

«Мы должны реагировать на все вызовы, которые возникают перед нами, потому что есть срочность. В первую очередь срочность связана с контекстом (и этого мы не могли предусмотреть): это пандемия, против которой мы продолжаем бороться. И она была причиной огромного отступления назад в вопросе равенства», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Он отметил, что с этим столкнулась не менее чем половина человечества.

Ранее сообщалось, что французские власти включили Россию в «красный» список стран с высокой степенью распространения коронавирусной инфекции. 

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