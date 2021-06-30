Турция намерена принимать россиян, привившихся любой российской вакциной

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция разрешает въезд без ПЦР-тестов гражданам России, привившимся любой российской вакциной.
Турция намерена принимать россиян, привившихся любой российской вакциной
  • globallookpress.com

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику», — цитирует его ТАСС.

Ранее Чавушоглу заявил, что Турция готова обеспечить безопасный отдых российских туристов.

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