В Турции заявили о готовности обеспечить безопасный отдых для россиян
- РИА Новости
«Решение по открытию авиасообщения — очень точное решение. В этом году мы сделаем всё для того, чтобы достичь цифр прошлых лет. В 2019 году приехали 7 млн российских туристов, в прошлом — 2 млн. Мы обсудили безопасный туризм. Наш туристический сектор готов принять туристов с полным соблюдением всех требований безопасности», — сказал Чавушоглу.
Также он высказался по теме производства «Спутника V» в Турции.
Ранее сообщалось, что Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анталье.