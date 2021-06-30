В Турции заявили о готовности обеспечить безопасный отдых для россиян

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Турция готова обеспечить безопасный отдых российских туристов.
В Турции заявили о готовности обеспечить безопасный отдых для россиян
  • РИА Новости

«Решение по открытию авиасообщения — очень точное решение. В этом году мы сделаем всё для того, чтобы достичь цифр прошлых лет. В 2019 году приехали 7 млн российских туристов, в прошлом — 2 млн. Мы обсудили безопасный туризм. Наш туристический сектор готов принять туристов с полным соблюдением всех требований безопасности», — сказал Чавушоглу.

Также он высказался по теме производства «Спутника V» в Турции.

Ранее сообщалось, что Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анталье.

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