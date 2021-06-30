Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анталье
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, перед началом встречи состоялась церемония совместного фотографирования на фоне флагов, на которой министры были без галстуков.
После этого переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме.
Как отмечается, позже к переговорам присоединятся члены делегаций и встреча продолжится в расширенном формате.
Ранее сообщалось, что Лавров и Чавушоглу 30 июня обсудят налаживание производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции.