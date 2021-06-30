Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анталье

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Анталье встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анталье
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, перед началом встречи состоялась церемония совместного фотографирования на фоне флагов, на которой министры были без галстуков.

После этого переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме.

Как отмечается, позже к переговорам присоединятся члены делегаций и встреча продолжится в расширенном формате.

Ранее сообщалось, что Лавров и Чавушоглу 30 июня обсудят налаживание производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции.

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