Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анталье

Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Анталье встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает РИА Новости, перед началом встречи состоялась церемония совместного фотографирования на фоне флагов, на которой министры были без галстуков.

После этого переговоры продолжились в закрытом для прессы режиме.

Как отмечается, позже к переговорам присоединятся члены делегаций и встреча продолжится в расширенном формате.

Ранее сообщалось, что Лавров и Чавушоглу 30 июня обсудят налаживание производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции.