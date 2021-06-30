Лавров прокомментировал позицию Турции по С-400

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу прокомментировал позицию Турции по С-400.

РИА Новости

«Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» для обеспечения собственной обороноспособности», — заявил Лавров. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом на полях саммита НАТО заявил о неизменности позиции Турции по C-400.