Лавров прокомментировал позицию Турции по С-400

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу прокомментировал позицию Турции по С-400.
Лавров прокомментировал позицию Турции по С-400
  • РИА Новости

«Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» для обеспечения собственной обороноспособности», — заявил Лавров.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом на полях саммита НАТО заявил о неизменности позиции Турции по C-400.

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