Лавров прокомментировал позицию Турции по С-400
- РИА Новости
«Мы высоко оценили принципиальную позицию Турции по развитию военно-технического сотрудничества, включая настрой наших турецких друзей использовать первый полк зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» для обеспечения собственной обороноспособности», — заявил Лавров.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом на полях саммита НАТО заявил о неизменности позиции Турции по C-400.