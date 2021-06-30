Лавров выступил на заседании СМИД ЧЭС

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в формате видеоконференции на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Организации черноморского экономического сотрудничества (СМИД ЧЭС).
Лавров выступил на заседании СМИД ЧЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что «в ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов подготовки к 30-летнему юбилею ЧЭС в 2022 году, на вторую половину которого выпадает российское председательство в организации».

«Лавров заявил его основную тему — взаимосвязанность в контексте задач развития международной торговли и транспортного сообщения с учётом факторов перехода к зелёной экономике и цифровой трансформации. Министр также обозначил в качестве задачи России на период работы во главе ЧЭС укрепление деполитизированного, прагматичного диалога и экономического сотрудничества в Черноморском регионе. Кроме того, на заседании состоялось утверждение избранного на пост генерального секретаря организации бывшего министра иностранных дел Румынии Л. Комэнеску», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном прокомментировал председательство Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить