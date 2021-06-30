Лавров выступил на заседании СМИД ЧЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в формате видеоконференции на 43-м заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Организации черноморского экономического сотрудничества (СМИД ЧЭС).

Об этом сообщается на сайте МИД.

Отмечается, что «в ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов подготовки к 30-летнему юбилею ЧЭС в 2022 году, на вторую половину которого выпадает российское председательство в организации».

«Лавров заявил его основную тему — взаимосвязанность в контексте задач развития международной торговли и транспортного сообщения с учётом факторов перехода к зелёной экономике и цифровой трансформации. Министр также обозначил в качестве задачи России на период работы во главе ЧЭС укрепление деполитизированного, прагматичного диалога и экономического сотрудничества в Черноморском регионе. Кроме того, на заседании состоялось утверждение избранного на пост генерального секретаря организации бывшего министра иностранных дел Румынии Л. Комэнеску», — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном прокомментировал председательство Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).