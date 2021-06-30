Посол России обвинил Британию в дезинформации по ситуации с эсминцем

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Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что заявления Лондона о ситуации с британским эсминцем в Чёрном море являются классическим примером государственной дезинформации.
Посол России обвинил Британию в дезинформации по ситуации с эсминцем
  • © МИД РФ

Об этом сообщила The Daily Telegraph.

Келин отметил, что после инцидента с эсминцем вышло несколько материалов, в которых утверждалось, что российские военные корабли якобы «регулярно заходят в британские воды».

«Подобный нарратив, продвигаемый Министерством обороны, предполагает частые случаи нарушения британского суверенитета со стороны России, однако это яркий пример британской дезинформации, спонсируемой государством», — приводит слова Келина ТАСС.

23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.

ФСБ России опубликовала видео произошедшего.

Российский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с ФАН, что после инцидента с Defender больше никто не рискнёт нарушить границу России. 

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