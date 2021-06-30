РФПИ сообщил о планах поставок «Спутника V» в Гватемалу

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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили о планах поставок российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Гватемалу.
РФПИ сообщил о планах поставок «Спутника V» в Гватемалу
  • © РФПИ

«Один самолёт с вакциной... должен прибыть... на этой неделе», — приводит РИА Новости сообщение.

В фонде отметили, что «ещё один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств».

Ранее глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес в ходе встречи с депутатами заявила, что добивается от России возврата средств за «Спутник V» в связи с нарушением сроков исполнения договоров.

В феврале сообщалось, что Гватемала зарегистрировала вакцину «Спутник V».

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