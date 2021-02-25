Гватемала зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V»
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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Гватемала», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте, посвящённом препарату.
Как уточняется, регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
«Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину «Спутник V», — приводятся слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.
Ранее Агентство по регулированию в здравоохранении Республики Гондурас также зарегистрировало «Спутник V».