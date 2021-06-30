Полиция Чехии пока не собрала достаточно доказательств по делу во Врбетице

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Правоохранительные органы Чехии пока не собрали достаточно доказательств для судебного преследования по делу о взрывах во Врбетице, сообщил в интервью Чешскому радио глава Национального управления по борьбе с оргпреступностью Йиржи Мазанек.
Полиция Чехии пока не собрала достаточно доказательств по делу во Врбетице
  • © Полиция Чехии

«У нас пока недостаточно доказательств для судебного преследования», — ответил он на вопрос, почему по данному делу до сих пор не предъявлено обвинений.

По его словам, в настоящее время ведомство работает над тем, «чтобы это произошло».

17 апреля власти Чехии обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

В Москве неоднократно называли надуманными и политизированными обвинения Праги и призывали довести до конца расследование и предоставить доказательную базу.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, единственной версией в расследовании взрывов является «нападение российских агентов».

При этом в апреле президент Милош Земан заявил, что в течение шести лет контрразведка республики даже в закрытых частях своих отчётов не упоминала о каких-либо «российских агентах», о которых стали объявлять в последние недели.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «не очень вменяемыми и путаными» заявления руководства Чехии о взрывах.

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