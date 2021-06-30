Песков заявил о готовности Путина сделать всё возможное для защиты России

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Российский лидер Владимир Путин готов сделать всё возможное для защиты России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил о готовности Путина сделать всё возможное для защиты России
  • Reuters

23 июня британский корабль Defender нарушил госграницу России в районе Крыма.

Черноморский флот и пограничники сначала предупредили о применении оружия, а затем выполнили предупредительную стрельбу. После этого самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца.

Отвечая на вопрос, готов ли российский лидер отдать приказ стрелять по кораблям-нарушителям, Песков призвал «даже ни думать, ни говорить» о таких сценариях.

«Но всегда нужно знать, мне кажется, одно всем нам, как россиянам: наш президент всегда готов сделать всё для защиты нашей страны, если это потребуется», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

ФСБ России опубликовала видео произошедшего.

Российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал в беседе с ФАН, что после инцидента с Defender больше никто не рискнёт нарушить границу России. 

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