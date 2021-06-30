Госсекретарь США считает Ватикан важным партнёром США

Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен назвал Ватикан важным партнёром США по вопросам свободы вероисповедания, климатических изменений и борьбы с пандемией коронавируса.

«Мы работаем вместе (с Ватиканом. — RT) над соблюдением свободы вероисповедания, недопущением климатических изменений, преодолением пандемии, завершением конфликтов, а также поддержанием прав человека и человеческого достоинства», — приводит ТАСС сообщение Блинкена.

Он также сказал, что Ватикан является надёжным партнёром США.

Ранее исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвящённого поездке Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан, прокомментировали ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».