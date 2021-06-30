Госсекретарь США считает Ватикан важным партнёром США

Короткая ссылка
Государственный секретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен назвал Ватикан важным партнёром США по вопросам свободы вероисповедания, климатических изменений и борьбы с пандемией коронавируса.
Госсекретарь США считает Ватикан важным партнёром США
  • globallookpress.com

«Мы работаем вместе (с Ватиканом. — RT) над соблюдением свободы вероисповедания, недопущением климатических изменений, преодолением пандемии, завершением конфликтов, а также поддержанием прав человека и человеческого достоинства», — приводит ТАСС сообщение Блинкена.

Он также сказал, что Ватикан является надёжным партнёром США.

Ранее исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвящённого поездке Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан, прокомментировали ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить