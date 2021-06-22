В Госдепе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
Он заявил, что «позиция администрации США по «Северному потоку — 2» остаётся предельно ясной в свете принятых решений по санкциям».
«Мы будем подчёркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», — цитирует ТАСС Рикера.
Он заявил, что «CША ввели санкции в отношении четырёх российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включили в санкционный список четыре российских судна».
«Мы отложили определённые санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путем дальнейших санкций», — добавил Рикер.
Ранее в Nord Stream 2 AG анонсировали старт пусконаладочных работ по заполнению первой нитки газопровода «Северный поток — 2» газом.