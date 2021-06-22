В Госдепе прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Исполняющий обязанности помощника главы американского дипведомства по делам Европы и Евразии Филип Рикер в ходе специального телефонного брифинга, посвящённого поездке Энтони Блинкена с 22 по 29 июня в Берлин, Париж, Рим и Ватикан, прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2».

Он заявил, что «позиция администрации США по «Северному потоку — 2» остаётся предельно ясной в свете принятых решений по санкциям».

«Мы будем подчёркивать, что считаем трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность Украины и других восточноевропейских стран, включая восточный фланг НАТО», — цитирует ТАСС Рикера.

Он заявил, что «CША ввели санкции в отношении четырёх российских юридических лиц, участвующих в деятельности, подпадающей под закон о санкциях, включили в санкционный список четыре российских судна».

«Мы отложили определённые санкции, чтобы достичь чего-то позитивного в этой трудной ситуации, нежели нанести ущерб отношениям с европейскими союзниками путем дальнейших санкций», — добавил Рикер.

Ранее в Nord Stream 2 AG анонсировали старт пусконаладочных работ по заполнению первой нитки газопровода «Северный поток — 2» газом.