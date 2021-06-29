Ford Escort принцессы Дианы продали на аукционе

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Подаренный принцессе Диане её мужем Чарльзом за два месяца до свадьбы Ford Escort был продан на аукционе за более чем £52 тыс.
Ford Escort принцессы Дианы продали на аукционе
  • Reuters

Об этом сообщает Sky News.

Принц Уэльский подарил его на тот момент своей невесте в мае 1981 года. На капоте изображена серебряная лягушка — копия талисмана, подаренного Диане её сестрой Сарой.

Автомобиль ушёл с молотка на онлайн-аукционе Reeman Dansie Auctions — участник торгов заплатил за него £52 640.

Через некоторое время после того, как принцесса Диана перестала водить Ford Escort, его приобрёл за £6 тыс. торговец антиквариатом. Он пользовался автомобилем на протяжении 20 лет.

Ранее сообщалось, что в Великобритании снимут два документальных фильма о принцессе Диане к 60-летию со дня её рождения. Полнометражная кинокартина «Диана» расскажет о судьбе принцессы, а авторы мини-сериала Diana’s Decades покажут её историю в контексте важных социальных перемен конца XX века.

Диана Спенсер погибла в автокатастрофе в 1997 году. Расследование показало, что ДТП было трагической случайностью.

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