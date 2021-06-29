Ford Escort принцессы Дианы продали на аукционе
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Принц Уэльский подарил его на тот момент своей невесте в мае 1981 года. На капоте изображена серебряная лягушка — копия талисмана, подаренного Диане её сестрой Сарой.
Автомобиль ушёл с молотка на онлайн-аукционе Reeman Dansie Auctions — участник торгов заплатил за него £52 640.
Через некоторое время после того, как принцесса Диана перестала водить Ford Escort, его приобрёл за £6 тыс. торговец антиквариатом. Он пользовался автомобилем на протяжении 20 лет.
Ранее сообщалось, что в Великобритании снимут два документальных фильма о принцессе Диане к 60-летию со дня её рождения. Полнометражная кинокартина «Диана» расскажет о судьбе принцессы, а авторы мини-сериала Diana’s Decades покажут её историю в контексте важных социальных перемен конца XX века.
Диана Спенсер погибла в автокатастрофе в 1997 году. Расследование показало, что ДТП было трагической случайностью.