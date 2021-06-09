«Исчерпывающий взгляд на её жизнь»: в Великобритании снимут фильм и сериал о принцессе Диане

В Великобритании снимут два документальных проекта о принцессе Диане к 60-летию со дня её рождения. Полнометражная лента «Диана» расскажет о судьбе героини и позволит проследить её жизненный путь. Авторы мини-сериала Diana’s Decades покажут историю Дианы в контексте важных социальных перемен конца XX века. В то же время, продолжается работа над художественным фильмом с Кристен Стюарт в главной роли об отношениях Дианы и принца Чарльза.

Британский телеканал ITV планирует выпустить два документальных проекта к 60-летию со дня рождения принцессы Дианы. Производством первого займётся компания 72 Films, в частности работавшая над картинами Icons и Trump: An American Dream. Она подготовит полнометражный фильм «Диана», в котором будет рассказана история жизни принцессы. Зрители смогут проследить путь героини от помощницы воспитателя в детском саду до принцессы Уэльской.

В ленту включат многочисленные видеоролики, фотографии и другие архивные материалы, некоторые из которых ранее не видела широкая публика. Авторы проекта обещают, что фильм расскажет о Диане, как о мировой суперзвезде, жене в непростом браке, преданной матери и гуманитарном деятеле.

«В принцессе Диане есть что-то волшебное — и несмотря на трудности в личной жизни, ей удалось задействовать свою связь с народом для совершения великого множества добрых дел. Её 60-й юбилей представляется идеальным поводом вновь рассмотреть её жизнь и наследие и попытаться понять, как из относительно неизвестного подростка ей удалось стать личностью, чей уход оказался самым скорбным в истории», — рассказывает исполнительный продюсер 72 Films Дэвид Гловер.

Выступивший инициатором проекта Джо Клинтон Дэвис утверждает, что в фильме жизнь Дианы будет освещаться с разных сторон, что позволит создать на экране максимально живой образ принцессы.

«Задумка этого значимого документального кино состоит в том, чтобы предложить зрителю исчерпывающий взгляд на её жизнь — как запечатлённую камерами, так и проходившую за кулисами. Будет сложно пролить новый свет на самые эмоциональные, драматичные и поворотные моменты жизни Дианы, потому что свет этот до сих пор сияет ярко. Углубляясь в её отношения с друзьями, коллегами и подчинёнными, мы задаёмся целью показать живой образ женщины, которая стала известна как «Королева людских сердец», — отмечает Дэвис.

Компания Spun Gold займётся производством второго проекта для ITV — мини-сериала Diana’s Decades. В рамках проекта выйдут три серии по 60 минут. Каждая из них будет посвящена определённому этапу в жизни принцессы. Помимо архивных материалов в сериал войдут интервью с людьми, чьи судьбы пересекались с жизнью Дианы.

По словам авторов ленты, Diana’s Decades позволит по-новому взглянуть на принцессу. Её история будет представлена в контексте социальных перемен конца XX века.

«Diana’s Decades по-новому подходит к повествованию о её жизни и наследии, в нём рассматривается то, как влияли на неё перемены окружающего её мира, что в конечном итоге, став её наследием, преобразило не только монархию, но и общество в более широком смысле», — объясняет управляющий директор Spun Gold TV Даниэла Нойманн.

© Кадр из фильма «Спенсер»

Также в настоящее время идёт работа над художественным фильмом о принцессе Диане. Режиссёром ленты «Спенсер» выступает лауреат Венецианского и Берлинского кинофестивалей Пабло Ларраин («Джеки», «Нет»), а над сценарием работал Стивен Найт («Острые козырьки», «Союзники»). На главную роль утверждена звезда фильмов серии «Сумерки» Кристен Стюарт, а принца Чарльза играет Джек Фартинг («Демоны Да Винчи», «Полдарк»). Кроме того, в ленте задействованы Тимоти Сполл, Рихард Заммель, Салли Хокинс и другие актёры. Съёмки проекта начались в январе 2021 года в Германии, а в марте работа над некоторыми эпизодами шла в Великобритании. Премьера запланирована на осень 2021-го.

Действие фильма разворачивается в начале 1990-х во время рождественских каникул Дианы в Сандрингемском дворце. На тот момент принцесса принимает решение расстаться с супругом.

Диана Спенсер познакомилась с принцем Чарльзом в 1977 году, поженились они в 1981-м. Отношения в паре долгое время были напряжёнными — в том числе из-за разницы в возрасте и интересах, а также внебрачных связей обоих супругов. В 1992 году Диана и Чарльз расстались, а в 1996-м развелись. Спустя год Диана погибла в автокатастрофе вместе с миллиардером Доди аль-Файедом. Долгое время смерть принцессы была предметом обсуждений. Многие считали, что аварию организовали британские спецслужбы по указу королевской семьи. Расследование показало, что ДТП было трагической случайностью.