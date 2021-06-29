Путин проведёт встречу с Назарбаевым в Москве

Президент России Владимир Путин проведёт 30 июня встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках его визита в Москву.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На встрече планируется обсуждение дальнейшего развития отношений в сфере стратегического партнёрства и союзничества между странами, продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве и ряд вопросов, связанных с международной повесткой.

В апреле 2021 года Назарбаев заявил, что покидает пост председателя Ассамблеи народа Казахстана. Он возглавлял её с 1995 года.