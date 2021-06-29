Путин проведёт встречу с Назарбаевым в Москве
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
На встрече планируется обсуждение дальнейшего развития отношений в сфере стратегического партнёрства и союзничества между странами, продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве и ряд вопросов, связанных с международной повесткой.
В апреле 2021 года Назарбаев заявил, что покидает пост председателя Ассамблеи народа Казахстана. Он возглавлял её с 1995 года.