Путин проведёт встречу с Назарбаевым в Москве

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин проведёт 30 июня встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках его визита в Москву.
Путин проведёт встречу с Назарбаевым в Москве
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На встрече планируется обсуждение дальнейшего развития отношений в сфере стратегического партнёрства и союзничества между странами, продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве и ряд вопросов, связанных с международной повесткой.

В апреле 2021 года Назарбаев заявил, что покидает пост председателя Ассамблеи народа Казахстана. Он возглавлял её с 1995 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить