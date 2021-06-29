В ФРГ заявили о важности сотрудничества с КНР и Россией в борьбе с пандемией

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В вопросах борьбы с пандемией коронавирусной инфекции важно сотрудничество с Россией и Китаем, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В ФРГ заявили о важности сотрудничества с КНР и Россией в борьбе с пандемией
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

«Важно, что мы здесь сидим за столом переговоров с такими странами, как Россия и Китай. Мы обратим внимание на то, что мы не разделяем их вакцинную дипломатию. Речь не должна идти о достижении краткосрочных геостратегических преимуществ, но нам нужно вместе бороться с этой пандемией», — сказал он на встрече представителей МИД стран G20.

Маас также отметил, что власти Германии внимательно мониторят ситуацию с распространением штамма коронавируса «дельта» в России и Португалии.

Ранее немецкий политик заявил, что ФРГ ценит недавние сигналы со стороны России о готовности к диалогу. По мнению главы МИД Германии, сейчас отношения России и Германии переживают бурные времена.

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