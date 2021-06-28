В МИД ФРГ ценят сигналы России о готовности к диалогу

Германия ценит недавние сигналы со стороны России о готовности к диалогу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Мы ценим недавние сигналы большей готовности к диалогу со стороны Москвы», — приводит РИА Новости слова Мааса на открытии Германо-российской конференции городов-побратимов в Калуге.

Он отметил, что сейчас отношения России и Германии переживают бурные времена.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны обсуждать проблемы в отношениях с Москвой не между собой, а напрямую с президентом России Владимиром Путиным.