В МИД ФРГ ценят сигналы России о готовности к диалогу

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Германия ценит недавние сигналы со стороны России о готовности к диалогу, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В МИД ФРГ ценят сигналы России о готовности к диалогу
  • Reuters

«Мы ценим недавние сигналы большей готовности к диалогу со стороны Москвы», — приводит РИА Новости слова Мааса на открытии Германо-российской конференции городов-побратимов в Калуге.

Он отметил, что сейчас отношения России и Германии переживают бурные времена.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны обсуждать проблемы в отношениях с Москвой не между собой, а напрямую с президентом России Владимиром Путиным.

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