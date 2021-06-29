Байден поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении

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Президент США Джо Байден поздравил исполняющего обязанности премьера Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах.
Байден поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении
  • Reuters

«Поздравляю народ Армении и премьер-министра Никола Пашиняна с успешными парламентскими выборами», — написал Байден в Twitter.

По его словам, партнёрство США с Арменией «основывается на общих ценностях, а также сотрудничестве в демократических реформах и разрешении конфликтов».

«Мы привержены укреплению этого сотрудничества», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов.

Партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,91% голосов.

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