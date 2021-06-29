Байден поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении
- Reuters
«Поздравляю народ Армении и премьер-министра Никола Пашиняна с успешными парламентскими выборами», — написал Байден в Twitter.
По его словам, партнёрство США с Арменией «основывается на общих ценностях, а также сотрудничестве в демократических реформах и разрешении конфликтов».
«Мы привержены укреплению этого сотрудничества», — подчеркнул американский лидер.
Ранее Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов.
Партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,91% голосов.