В Белом доме назвали диалог с Россией отвечающим интересам США

Начало диалога по стратегической стабильности между Россией и США отвечает интересам американской стороны и её союзников, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

«Мы считаем, что проведение с россиянами переговоров по контролю над вооружениями фундаментальным образом отвечает нашим интересам, интересам всех наших союзников и партнёров», — цитирует ТАСС Файнера.

Он сообщил о планах запуска переговоров по стратегической стабильности.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза должны обсуждать проблемы в отношениях с Москвой не между собой, а напрямую с президентом России Владимиром Путиным.