Путин отметил отсутствие территориальных претензий между Россией и КНР
- kremlin.ru
«Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы», — цитирует президента России пресс-служба Кремля.
По его словам, Россия и Китай много для этого сделали, в том числе в работе по границе.
Он отметил, что российская и китайская стороны достигли результата, приемлемого для обеих стран.
Ранее Путин и Си Цзиньпин официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.