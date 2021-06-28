Путин отметил отсутствие территориальных претензий между Россией и КНР

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Президент России Владимир Путин в ходе разговора по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о важности зафиксированного отсутствия взаимных территориальных претензий между Россией и Китаем.
Путин отметил отсутствие территориальных претензий между Россией и КНР
  • kremlin.ru

«Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы», — цитирует президента России пресс-служба Кремля.

По его словам, Россия и Китай много для этого сделали, в том числе в работе по границе.

Он отметил, что российская и китайская стороны достигли результата, приемлемого для обеих стран.

Ранее Путин и Си Цзиньпин официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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