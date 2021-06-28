Песков заявил о готовности Москвы к взаимодействию с ЕС по кибербезопасности

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Россия заинтересована и готова к взаимодействию со странами Евросоюза по вопросам кибербезопасности. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о готовности Москвы к взаимодействию с ЕС по кибербезопасности
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос о готовности Москвы к такому диалогу, Песков отметил, что «именно президент России Путин был первым инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности».

«Тогда эта инициатива не получила поддержки. Конечно, Россия готова и заинтересована в таком взаимодействии», — добавил пресс-секретарь.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что Россия инициировала разработку всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию IT-технологий в преступных целях. Он отметил, что принятие соответствующего документа может стать одним из стратегических государственных ориентиров в сфере международной кибербезопасности.

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