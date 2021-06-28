Патрушев заявил о возвращении принципа «кто сильнее, тот и прав» в международных отношениях
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По его словам, «отчётливо обозначилась тенденция к возрастанию силового фактора в международных отношениях».
«Проще говоря, возвращается средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав», — цитирует ТАСС Патрушева.
Он отметил, что на ситуацию в мире по-прежнему влияет пандемия COVID-19.
«Мы стали свидетелями того, как в считаные месяцы государства закрывали границы, отворачивались друг от друга, вводили заградительные торговые и санитарные барьеры. Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма. Усилилась военно-политическая напряженность», — рассказал секретарь Совбеза.
Ранее президент Владимир Путин в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом альянса от предложений по деэскалации напряжённости.