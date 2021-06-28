Патрушев заявил о возвращении принципа «кто сильнее, тот и прав» в международных отношениях

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на консультациях с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности, заявил, что в настоящее время международная обстановка характеризуется «высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости».
Патрушев заявил о возвращении принципа «кто сильнее, тот и прав» в международных отношениях
  • © РИА Новости

По его словам, «отчётливо обозначилась тенденция к возрастанию силового фактора в международных отношениях».

«Проще говоря, возвращается средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав», — цитирует ТАСС Патрушева.

Он отметил, что на ситуацию в мире по-прежнему влияет пандемия COVID-19.

«Мы стали свидетелями того, как в считаные месяцы государства закрывали границы, отворачивались друг от друга, вводили заградительные торговые и санитарные барьеры. Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма. Усилилась военно-политическая напряженность», — рассказал секретарь Совбеза.

Ранее президент Владимир Путин в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности заявил, что Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала и инфраструктуры НАТО у границ государства и отказом альянса от предложений по деэскалации напряжённости. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить