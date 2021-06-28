В ЮАР ужесточили карантинные меры из-за коронавируса

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к народу, которое транслировалось по телевидению, заявил об ужесточении карантинных мер в стране из-за осложнившейся ситуации с COVID-19.

Отмечается, что причиной такого решения также стало распространение индийского штамма коронавируса.

«Вариант «дельта» был зафиксирован в пяти наших провинциях... Наряду с многими странами Африки в ЮАР наблюдается новый всплеск заражений», — заявил Рамафоса.

Теперь школы страны закроются на летние каникулы раньше, с 30 июня. В кафе и ресторанах можно будет заказывать еду только навынос либо доставку. Запрещена продажа алкоголя. Введён комендантский час с 21:00 до 04:00.

Ранее в ЮАР уже проводилось ужесточение карантинных мер.

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