В ЮАР ужесточили карантинные меры в связи с коронавирусом
- Reuters
«Время комендантского часа с 16 июня будет увеличено, теперь он будет действовать с 22:00 до 04:00 на территории всей страны. Рестораны, бары и фитнес-клубы должны закрываться к 21:00. Продавать алкоголь можно только с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что также вводятся новые ограничения на число лиц, находящихся в одном помещении одновременно: для закрытых — максимум 50 человек, на открытом воздухе — до 100.
«На похоронах число присутствующих не должно превышать 50 человек», — добавил он.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии ослабляют карантинные меры.