В ЮАР ужесточили карантинные меры в связи с коронавирусом

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к народу, которое транслировалось по телевидению, заявил, что власти африканского государства решили ужесточить карантинные меры в стране из-за ситуации с коронавирусом.
В ЮАР ужесточили карантинные меры в связи с коронавирусом
  • Reuters

«Время комендантского часа с 16 июня будет увеличено, теперь он будет действовать с 22:00 до 04:00 на территории всей страны. Рестораны, бары и фитнес-клубы должны закрываться к 21:00. Продавать алкоголь можно только с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что также вводятся новые ограничения на число лиц, находящихся в одном помещении одновременно: для закрытых — максимум 50 человек, на открытом воздухе — до 100.

«На похоронах число присутствующих не должно превышать 50 человек», — добавил он.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии ослабляют карантинные меры.

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