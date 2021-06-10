Власти Эстонии ослабляют карантинные меры

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Эстония с пятницы, 11 июня, смягчает карантинные меры: отменяются ограничения на время работы предприятий общественного питания и других заведений.
Власти Эстонии ослабляют карантинные меры
  • Pixabay

Как сообщает Postimees, с 11 июня в проходящих в помещениях мероприятиях смогут принимать участие максимально до 600 человек, при этом нужно рассредотачивать участников по помещению и заполнять его максимум на 50%. На ограниченной открытой территории в мероприятии могут принимать участие до 1 тыс. человек.

Также с 11 июня возобновятся морские круизы Таллин — Стокгольм.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается с каждым днём. 

2 июня в Эстонии сняли требование об обязательном ношении масок в помещениях.

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