WP: США подозревают Россию в атаках «направленной энергией»

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Разведка Соединённых Штатов подозревает Главное управление Генерального штаба ВС России виновным в предполагаемых атаках при помощи «направленной энергии», сообщает газета The Washington Post.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные газеты, Россия якобы несёт ответственность за несколько необъяснимых инцидентов с американскими госслужащими за границей, которые, возможно, могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с возможным применением «направленной энергии».

Как следует из материала, доказательств вины России в такого рода атаках не приводится.

В 2018 году телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон подозревает Москву в осуществлении акустического воздействия на дипломатов США.

Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт призвала скептически относиться к сообщениям о якобы причастности России к «акустическим атакам».

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