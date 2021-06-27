Посольство США в Москве после 1 августа не сможет оказывать консульские услуги
- AFP
Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан.
«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало людей, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются и американцы, и россияне», — сообщил он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на следующей неделе российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.