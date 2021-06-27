Посольство США в Москве после 1 августа не сможет оказывать консульские услуги

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Посольство США в Москве после 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в связи с нехваткой персонала.
Посольство США в Москве после 1 августа не сможет оказывать консульские услуги
  • AFP

Об этом в интервью телеканалу «Дождь» рассказал посол Соединённых Штатов в России Джон Салливан.

«После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало людей, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, нуждаются и американцы, и россияне», — сообщил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на следующей неделе российская и американская стороны обсудят визовые вопросы и работу загранучреждений.

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