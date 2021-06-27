Туркмения закупит в Китае 1,5 млн доз вакцины против COVID-19
- © Сертач Каяр
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.
Соответствующее постановление по итогам совещания с руководством Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Название поставляемой вакцины не сообщается.
Ранее сообщалось, что крупная партия вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, доставлена из КНР в Туркмению.