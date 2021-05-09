В Туркмению доставлена партия китайской вакцины СоrоnаVас

Крупная партия вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, доставлена из КНР в Туркмению.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркмении.

По его данным, сотрудничество в медицинской сфере, в частности совместная борьба с пандемией коронавирусной инфекции, было рассмотрено в ходе состоявшегося 6 мая телефонного разговора между президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac.