В Туркмению доставлена партия китайской вакцины СоrоnаVас

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Крупная партия вакцины против коронавирусной инфекции CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech, доставлена из КНР в Туркмению. 
В Туркмению доставлена партия китайской вакцины СоrоnаVас
  • РИА Новости
  • © Сертач Каяр

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркмении.

По его данным, сотрудничество в медицинской сфере, в частности совместная борьба с пандемией коронавирусной инфекции, было рассмотрено в ходе состоявшегося 6 мая телефонного разговора между президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем КНР Си Цзиньпином. 

Ранее сообщалось, что Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac.

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