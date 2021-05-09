Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac
- Reuters
«18 мая поступит первая партия сырья для производства. Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины», — приводит ТАСС слова главы Минздрава.
По словам министра, «Египет стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки».
Ранее официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахед заявил, что Китай согласился поставить в Египет 20 млн доз вакцины от коронавируса.