Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac

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Министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Заид сообщила, что в стране запустят в июне локальную линию производства вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.
Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac
  • Reuters

«18 мая поступит первая партия сырья для производства. Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины», — приводит ТАСС слова главы Минздрава.

По словам министра, «Египет стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки».

Ранее официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахед заявил, что Китай согласился поставить в Египет 20 млн доз вакцины от коронавируса.

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