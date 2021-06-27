Греция ужесточает въезд для россиян

Греция ужесточит въезд для прибывающих из России туристов, все они должны будут предоставлять ПЦР-тест по прибытии, независимо от проведённой вакцинации. Ещё один тест нужно будет пройти в пункте въезда.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственное решение греческих властей.

С 30 июня все прибывающие в Грецию туристы из России должны будут предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста. Это касается вакцинированных и невакцинированных туристов.

Кроме того, россияне ещё раз должны будут пройти обязательный ПЦР-тест на коронавирус или экспресс-анализ непосредственно на границе.

Результата теста нужно дожидаться в месте въезда в страну. В случае положительного результата пассажир должен отправиться на обязательный карантин.

Дети до 12 лет избавлены от необходимости предоставлять результаты теста.

Накануне Греция продлила до 3 июля порядок въезда иностранных граждан, включая россиян.

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