В Палестине сообщили о первых зафиксированных случаях штамма «дельта»

Министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела сообщила, что в стране были зафиксированы первые пациенты, у которых диагностировали индийский штамм коронавируса «дельта».

«Сегодня в Палестине были диагностированы два случая индийского (штамма. — RT) коронавируса «дельта». Были приняты необходимые меры и оказана необходимая помощь двум заболевшим девушкам», — цитирует её РИА Новости.

Министр подчеркнула, что всего в Палестине за последние сутки было выявлено 82 случая заражения коронавирусом, один человек с таким диагнозом скончался.

На данный момент индийский штамм коронавируса зафиксирован на территории почти 90 государств.

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов ранее отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против штаммов коронавируса «дельта» и «дельта плюс».

В конце мая врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.