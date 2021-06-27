В МИД Чехии заявили о необходимости прагматичных отношений с Москвой

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что отношения Праги с Москвой должны быть построены на взаимном уважении и носить прагматичный характер.
В МИД Чехии заявили о необходимости прагматичных отношений с Москвой
  • Reuters

«Невозможно представить, чтобы у нас не было отношений с Россией. Они должны быть построены на взаимном уважении и, насколько возможно, должны носить прагматичный характер», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что решение, в каком направлении отношения будут развиваться, должен принять следующий состав правительства, утвержденный по итогам парламентских выборов 8—9 октября этого года.

Кулганек добавил, что для серьёзного политического диалога Праги с Москвой республика должна быть исключена из списка недружественных России стран.

23 июня сообщалось, что Министерство иностранных дел Чехии провело круглый стол на тему будущих отношений с Россией.

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