В МИД ответили на слова немецкого дипломата о страхе войны с Россией

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен о «всеобщем страхе войны с Россией».
В МИД ответили на слова немецкого дипломата о страхе войны с Россией
  • ©МИД России

«По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, подобные послы и министры иностранных дел довели Украину до потери суверенитета.

Ранее Анка Фельдгузен рассказала, что западные страны боятся прямого вооружённого столкновения с Россией.

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