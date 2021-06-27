В МИД ответили на слова немецкого дипломата о страхе войны с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен о «всеобщем страхе войны с Россией».

«По словам немецкого посла, все боятся быть с Россией в прямой войне. То есть дело в страхе. А Россия в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, подобные послы и министры иностранных дел довели Украину до потери суверенитета.

Ранее Анка Фельдгузен рассказала, что западные страны боятся прямого вооружённого столкновения с Россией.