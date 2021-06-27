Посол Германии на Украине заявила о всеобщем страхе начала войны с Россией

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен в беседе с изданием рассказала о страхе вооружённого столкновения с Россией.

По слова Фельдгузен, вступление Украины в НАТО не произойдёт в ближайшее время.

Она отметила, что у альянса всегда были проблемы со странами, где идёт война.

«Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне», — цитирует РИА Новости Фельдгузен.

Дипломат назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию.

Как отмечается, об угрозе национальной безопасности из-за «Северного потока — 2» говорит не только Украина, а также Польша и страны Балтии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал проект «Северный поток — 2» политическим оружием.