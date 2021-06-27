Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ записи c ядерных объектов

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Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства.
Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ записи c ядерных объектов
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ICANA.

«Предоставленный МАГАТЭ срок закончился несколько дней назад и не будет продлён. Мы больше не будем передавать агентству какие-либо записи или информацию», — сказал он.

Ранее в постпредстве США при международных организациях в Вене заявили, что переговоры о возвращении Штатов и Ирана к соблюдению соглашения по атому (СВПД) дают результаты, и призвали Тегеран сотрудничать с МАГАТЭ.

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