Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ записи c ядерных объектов
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ICANA.
«Предоставленный МАГАТЭ срок закончился несколько дней назад и не будет продлён. Мы больше не будем передавать агентству какие-либо записи или информацию», — сказал он.
Ранее в постпредстве США при международных организациях в Вене заявили, что переговоры о возвращении Штатов и Ирана к соблюдению соглашения по атому (СВПД) дают результаты, и призвали Тегеран сотрудничать с МАГАТЭ.