Иран больше не намерен передавать МАГАТЭ записи c ядерных объектов

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран больше не будет передавать МАГАТЭ записи с ядерных объектов страны в связи с истечением срока соглашения об инспекционной деятельности агентства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ICANA.

«Предоставленный МАГАТЭ срок закончился несколько дней назад и не будет продлён. Мы больше не будем передавать агентству какие-либо записи или информацию», — сказал он.

Ранее в постпредстве США при международных организациях в Вене заявили, что переговоры о возвращении Штатов и Ирана к соблюдению соглашения по атому (СВПД) дают результаты, и призвали Тегеран сотрудничать с МАГАТЭ.