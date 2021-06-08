США призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ

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В постпредстве США при международных организациях в Вене заявили, что переговоры о возвращении США и Ирана к соблюдению соглашения по атому (СВПД) дают результаты и призвали Тегеран сотрудничать с МАГАТЭ.
США призывают Иран сотрудничать с МАГАТЭ
  • Reuters

«На переговорах есть прогресс, однако еще предстоит многое сделать. Чтобы выполнить поставленную задачу, требуется восстановить доверие: в Вашингтоне, Тегеране, других местах», — говорится в заявлении миссии.

Американская сторона призвала «Иран воздержаться от дальнейших шагов, нарушающих положения СВПД и вернуться к соблюдению закрепленных в этом соглашении обязательств»

Отмечается, что Ирану следует предоставить МАГАТЭ полный доступ ко всем атомным объектам, обозначенным в СВПД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в сенате заявил, что сотни санкций против Ирана останутся в силе, даже если Тегеран вернётся к соблюдению условий ядерной сделки.

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